Der als "Tscharlie" in der Kultserie "Münchner Geschichten" bekanntgewordene Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot. Der gebürtige Rosenheimer sei am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte das Münchner Residenztheater mit.

dpa 15.05.2026 - 15:58 Uhr

München - Der als "Tscharlie" in der Kultserie "Münchner Geschichten" bekanntgewordene Schauspieler Günther Maria Halmer ist tot. Der gebürtige Rosenheimer sei am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben, teilte das Münchner Residenztheater mit.