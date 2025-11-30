Deutschland trifft am 3. Spieltag der Vorrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft in der Frauen 2025 in Stuttgart auf Serbien. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft bestreitet am Sonntag, 30. November 2025, in Stuttgart ihr letztes Vorrundenspiel der Heim-WM gegen Serbien. Nach den beiden Siegen gegen Island und Uruguay wollen die DHB-Frauen um 18.00 Uhr in der Porsche-Arena den Gruppensieg gegen die starken Serbinnen einfahren.

Deutschland gegen Serbien heute live, Handball-WM der Frauen aus Stuttgart: Uhrzeit und Übertragung Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft der Frauen trifft am Sonntag, dem 30. November 2025, auf Serbien. Angepfiffen wird das letzte Vorrundenspiel der Heim-WM um 18.00 Uhr in der Porsche-Arena in Stuttgart. Alle Fans, die nicht vor Ort in der Halle sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2025 im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Serbien

: Deutschland, Serbien Wettbewerb : 3. Spieltag, Vorrunde, Gruppe C, Handball-WM der Frauen 2025

: 3. Spieltag, Vorrunde, Gruppe C, Handball-WM der Frauen 2025 Datum : Sonntag, 30. November 2025

: Sonntag, 30. November 2025 Uhrzeit/Anwurf : 18.00 Uhr

: 18.00 Uhr Halle: Porsche-Arena, Stuttgart

Handball-Weltmeisterschaft der Frauen: Wer überträgt Deutschland gegen Serbien heute im TV?

Das Handball-Länderspiel Deutschland gegen Serbien bei der Frauen-WM wird nicht live im Free-TV oder Pay-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen wird es in Deutschland zunächst keine Live-Bilder der Frauen-Weltmeisterschaft geben.

Gute Nachrichten gibt es für die deutschen Handball-Fans erst, wenn die DHB-Auswahl das Viertelfinale erreicht. Die Handball-WM-Spiele der deutschen Mannschaft laufen dann im Free-TV bei ARD und ZDF. Die Spiele der DHB-Frauen sind zudem im frei empfangbaren Re-Live bei Eurosport zu sehen. Deutschland gegen Serben läuft heute bei Eurosport ab 22.00 Uhr.

Wer alle Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2025 sehen möchte, kommt am Streaming-Anbieter Sporteurope.TV nicht vorbei. Sporteurope.TV ist exklusiver Anbieter für die Handball-Weltmeisterschaft 2025 und zeigt alle 108 Spiele auf seinem kostenpflichtigen Portal. Die Partien gibt es bei dem Internetanbieter live und auf Abruf. Sportdeutschland.tv strahlt seine Inhalte über Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs aus.

Deutschland gegen Serbien bei der Handball-WM der Frauen live im Stream

Fans müssen also nicht auf eine Live-Übertragung von Deutschland gegen Serbien bei der Handball-WM der Frauen verzichten. Der Streaminganbieter Sporteurope.TV übertragt Deutschland gegen Serbien bei der Handball-WM der Frauen live im Stream. Kommentiert werden die deutschen Spiele bei der EM von Tobias Schimon und Ina Großmann. Das Pay-per-View für Deutschland gegen Serbien kostet 6 Euro. Der Turnierpass für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen liegt bei 15,99 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Deutschland gegen Serbien bei der Handball-WM der Frauen 2025.