Deutschland trifft am 3. Spieltag der Vorrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft in der Frauen 2025 in Stuttgart auf Serbien. Wer überträgt im TV? Gib es einen kostenlosen Stream?
30.11.2025 - 08:52 Uhr
Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft bestreitet am Sonntag, 30. November 2025, in Stuttgart ihr letztes Vorrundenspiel der Heim-WM gegen Serbien. Nach den beiden Siegen gegen Island und Uruguay wollen die DHB-Frauen um 18.00 Uhr in der Porsche-Arena den Gruppensieg gegen die starken Serbinnen einfahren.