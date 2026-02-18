Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt. Hier findet ihr das komplette Eishockey-Programm und alle Infos zur Übertragung.

Mit den Olympischen Winterspielen findet aktuell ein absolutes Sport-Highlight statt. In Antwerpen 1920 - wohlgemerkt bei Sommerspielen - feierte Eishockey seine Olympia-Premiere, seitdem ist die Disziplin fester Bestandteil des Programms bei Winterspielen. Kanada und Russland haben bei den Männern jeweils neun Goldmedaillen gewonnen, bei den Frauen darf sich Kanada (4) als alleiniger Rekordsieger bezeichnen. Deutschland kämpfte sich bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit einem starken Gruppengegner wie der USA aktuell immerhin bis in die Playoffs. Dort konnte das DEB-Team Frankreich bezwingen und in das Viertelfinale einziehen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung der Eishockey-Wettbewerbe bei Olympia 2026.

Eishockey bei den Winterspielen 2026: Termine und Zeitplan

Da Deutschland trotz der Niederlage gegen die USA die Gruppe auf Platz 2 abgeschlossen hat, musste das DEB-Team am Dienstag gegen Frankreich um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Nach dem 5:1-Sieg gegen die Franzosen geht es für das DEB-Team nun im Viertelfinale gegen die Slowakei. Die Setzliste will es nun so, dass Deutschland am Mittwoch, erneut um 12.10 Uhr in der Arena Santagiulia, auf die Slowakei trifft.

Die Gruppenphase der deutschen Eishockey-Männer: