dpa 27.10.2025 - 10:54 Uhr

Remscheid - Bei einem Einsatz gegen die organisierte Kriminalität in Remscheid bei Wuppertal sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Vielzahl an Waffen sichergestellt und mehrere Menschen festgenommen worden. Ob es sich um scharfe Schusswaffen handelt, werde überprüft.