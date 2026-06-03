Nastassja Kinski will, dass Wim Wenders eine Nacktszene aus dem Film «Falsche Bewegung» entfernt. Nun meldet sich der Regisseur mit einer Entscheidung zu Wort - und entschuldigt sich.
03.06.2026 - 15:54 Uhr
Berlin - Nach dem Streit um eine Nacktszene mit Schauspielerin Nastassja Kinski soll der Film "Falsche Bewegung" von Regisseur Wim Wenders vorerst nicht mehr gezeigt werden. Der Film werde aus allen aktuellen Auswertungsformen zurückgezogen, teilte die Wim Wenders Stiftung mit. "Streaming-, TV- und Vertriebspartner werden angewiesen, den Film nicht mehr öffentlich zugängig zu machen."