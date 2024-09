Ausgebremst: Seit Monaten verzögert ein Rechtsstreit die Einführung einer einheitlichen Bezahlkarte für Asylbewerber in den meisten Bundesländern. Nun machte ein Gericht den Weg frei.

red/KNA 26.09.2024 - 12:53 Uhr

Nach monatelanger Verzögerung soll nun eine einheitliche Bezahlkarte für Asylbewerber in 14 Bundesländern kommen. Die Länder haben dem Dienstleister secupay AG, der etwa bereits die Bezahlkarte in Hamburg bereitstellt, den Zuschlag erteilt. Zuvor habe das Oberlandesgericht Karlsruhe grünes Licht gegeben, teilte das für die Vergabe zuständige Unternehmen dataport am Donnerstag in Hamburg mit.