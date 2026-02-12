Die Bundestagspräsidentin ist die erste deutsche Politikerin, die seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 in den Gazastreifen reist. Dem Besuch gingen langwierige Verhandlungen voraus.
12.02.2026 - 10:52 Uhr
Gaza - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat als erste deutsche Politikerin seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gazastreifen besucht. Sie hielt sich nach Bundestagsangaben etwa eine Stunde in dem von israelischen Streitkräften kontrollierten Teil des Gazastreifens auf, um sich dort einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Klöckner befindet sich auf einer dreitägigen Reise in Israel. Die sie begleitenden Journalisten konnten nicht mit in den Gazastreifen kommen.