Die Regierung von US-Präsident Donald Trump setzt die linksextreme deutsche Gruppe "Antifa-Ost" auf die Terrorliste. Auch drei weitere Gruppen aus Europa würden künftig darauf geführt, teilte das US-Außenministerium in Washington mit.

dpa 13.11.2025 - 20:37 Uhr

