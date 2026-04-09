CDU-Eierhaus-Kreisverband Stuttgart CDU-Geschäftsstellen werden bei Google Maps bundesweit zu „Eierhaus“

Auf Google Maps können Adressen durch Änderungsvorschläge umbenannt werden. Aber wer hat denn da Böses im Sinn? Die CDU hat nach einer Aktion von Unbekannten alle Hände voll zu tun.