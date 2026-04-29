Große Schlachthöfe sollen künftig Videoüberwachung installieren, um den Tierschutz zu verbessern. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf – mit Ausnahmen für kleinere Betriebe.
29.04.2026 - 16:27 Uhr
Große Schlachthöfe in Deutschland sollen künftig verpflichtet sein, eine Videoüberwachung zu installieren. "Die Kameras sind wie ein Tierschutz-Assistent. Wer Tiere auf den letzten Metern ihres Lebens schlecht behandelt, muss dafür geradestehen", erklärte Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU). Die Pflicht zur Videoüberwachung wird demnach für "mehr als 90 Prozent aller Schlachtungen in Deutschland gelten".