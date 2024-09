Joe Biden war zwar schon als Präsident auf deutschem Boden, aber nicht für einen richtigen bilateralen Besuch. Das will er einem Medienbericht zufolge nun kurz vor Schluss nachholen.

dpa 18.09.2024 - 17:47 Uhr

Washington/Berlin - US-Präsident Joe Biden plant einem Medienbericht zufolge vor seinem Abschied aus dem Amt einen Besuch in Deutschland. Die US-Zeitung "The Hill" berichtete unter Berufung auf Bidens Umfeld, der Demokrat wolle Mitte Oktober nach Berlin reisen, bevor er weiter nach Afrika fliege. Erwartet werde ein Staatsbesuch in der deutschen Hauptstadt. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.