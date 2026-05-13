Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow ermittelt die Staatsanwaltschaft Rostock nun wegen des Vorwurfs der Falschaussage gegen den Vater des Jungen. Das habe die Staatsanwaltschaft zu Beginn des vierten Verhandlungstages mitgeteilt, bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Rostock.

dpa 13.05.2026 - 12:04 Uhr

Rostock - Im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow ermittelt die Staatsanwaltschaft Rostock nun wegen des Vorwurfs der Falschaussage gegen den Vater des Jungen. Das habe die Staatsanwaltschaft zu Beginn des vierten Verhandlungstages mitgeteilt, bestätigte eine Sprecherin des Landgerichts Rostock. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.