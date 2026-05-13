Der Vater des getöteten achtjährigen Fabian wurde lange als Zeuge vernommen. Der Staatsanwalt sieht Widersprüche und ermittelt wegen Falschaussage. Es soll zudem weitere zehn Prozesstage geben.
13.05.2026 - 12:13 Uhr
Rostock - Die Rostocker Staatsanwaltschaft verdächtig den zuletzt als Zeuge vernommenen Vater des getöteten achtjährigen Fabian aus Güstrow der Falschaussage. Es seien entsprechende Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden, sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack in einer Erklärung zu Beginn des vierten Verhandlungstages. Der 35-Jährige war am 30. April und am 5. Mai rund eineinhalb Tage intensiv vernommen worden.