Am Sonntag (19 Uhr) greift die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Geschehen ein – Gegner ist Curacao. Bei der SpVgg Renningen wird das Spiel im Public Viewing gezeigt.
11.06.2026 - 10:21 Uhr
Wenn eine Fußball-Großveranstaltung ansteht, sind die Kicker der SpVgg Renningen parat: Seit 2014 veranstaltete die Abteilung bei einer WM oder EM ein Public Viewing am Sportgelände, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Ball ist. „Mittlerweile hat das Tradition“, sagt Stefan Heimerdinger von der Fußball-Abteilung.