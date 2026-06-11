Am Sonntag (19 Uhr) greift die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Geschehen ein – Gegner ist Curacao. Bei der SpVgg Renningen wird das Spiel im Public Viewing gezeigt.

Wenn eine Fußball-Großveranstaltung ansteht, sind die Kicker der SpVgg Renningen parat: Seit 2014 veranstaltete die Abteilung bei einer WM oder EM ein Public Viewing am Sportgelände, wenn die deutsche Nationalmannschaft am Ball ist. „Mittlerweile hat das Tradition“, sagt Stefan Heimerdinger von der Fußball-Abteilung.

Wenn die DFB-Elf am Sonntag (19 Uhr) gegen Curacao ins Turnier einsteigt, ist die (weitgehend überdachte) Renninger WM-Arena wieder bewirtschaftet und mit vielen Großbild-TVs ausgestattet. In diesem Jahr wurde die Fläche sogar ein wenig erweitert. Zwei Stunden vor Spielbeginn wird geöffnet, für den Eintritt von fünf Euro gibt es einen Verzehrbon in gleicher Höhe. Am 20. Juni (22 Uhr) trifft das deutsche Team auf die Elfenbeinküste, am 25. Juni (22 Uhr) auf Ecuador.

Natürlich hoffen die Renninger auf gutes Wetter – eines ist Stefan Heimerdinger aber noch viel wichtiger: „Ich hoffe, wir müssen alles nicht nach drei Spielen wieder abbauen.“ 2018 und 2022 war Deutschland bereits nach der Vorrunde ausgeschieden.