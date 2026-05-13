Die Porsche SE schreibt im ersten Quartal wegen hoher Abschreibungen einen Milliardenverlust. Vorstandschef Pötsch sieht die Geschäftsmodelle vor großen Herausforderungen.
13.05.2026 - 09:23 Uhr
Stuttgart - Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 tief in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen in Stuttgart mitteilte.