Großeinsatz in der Uckermark in Brandenburg: Die Polizei findet in einer Wohnung nach einer Gewaltattacke zwei Leichen und zwei Schwerverletzte. Die Hintergründe sind bislang unklar.

dpa 13.01.2025 - 13:12 Uhr

Casekow - Bei einer Attacke mit einer Stichwaffe in einem Mehrfamilienhaus in Casekow in Brandenburg sind ein Mann und eine Frau getötet worden. Ein weiterer Mann und eine weitere Frau wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der mutmaßliche Täter konnte ihm zufolge während der Polizeimaßnahmen gefasst nehmen.