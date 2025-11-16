CSU-Chef Markus Söder hat die Junge Union im Rentenstreit dazu aufgefordert, bei ihrer Kritik stärker die politische Verantwortung von Bundeskanzler Friedrich Merz mitzubedenken.
16.11.2025 - 12:17 Uhr
CSU-Chef Markus Söder hat die Junge Union (JU) im Rentenstreit dazu aufgefordert, bei ihrer Kritik stärker die politische Verantwortung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mitzubedenken. „Friedrich Merz muss auch eine Koalition zusammenhalten“, sagte Söder am Sonntag auf dem „Deutschlandtag“ der Jungen Union in Rust.