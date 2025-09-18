Berlins Verkehrssenatorin Bonde stellt in einem Interview klar: Die Länder werden nicht mehr für das Deutschlandticket zahlen. Was das für die Fahrgäste und den Ticketpreis bedeuten könnte.
18.09.2025 - 09:42 Uhr
Berlin - Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde hat ausgeschlossen, dass die Länder bei der Finanzierung des Deutschlandtickets mehr Geld geben werden. "Die Kommunen und die Länder haben das Geld nicht zur Verfügung", sagte die CDU-Politikerin dem RBB-"Inforadio". "Entweder der Bund gibt mehr dazu, oder es ist tatsächlich so, dass die Fahrgäste einen höheren Preis bezahlen müssen."