Lukas Böhl 17.09.2025 - 07:31 Uhr

Das Deutschlandticket könnte schon im kommenden Jahr 2026 teurer werden. Aktuell liegt der Preis bei 58 Euro pro Monat, nachdem er Anfang 2025 von 49 auf 58 Euro angehoben wurde. Diese Anpassung war notwendig, um gestiegene Kosten im öffentlichen Nahverkehr abzudecken, denn Bund und Länder finanzieren das Ticket jährlich mit jeweils 1,5 Milliarden Euro, was jedoch nicht mehr ausreicht, die tatsächlichen Ausgaben der Verkehrsunternehmen zu decken.