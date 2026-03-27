Das Deutschlandticket soll ab 2027 nach einer neuen Formel bepreist werden. Einen entsprechenden Preisindex haben die Verkehrsminister von Bund und Ländern beschlossen.
27.03.2026 - 11:59 Uhr
Mit dem beschlossenen Preisindex endet die bisherige politische Festlegung des Deutschlandticket-Preises. Noch ist offen, wie teuer das Ticket im kommenden Jahr tatsächlich wird. Klar ist aber schon jetzt: Nach Angaben aus der Verkehrsministerkonferenz soll es keine Erhöhung im zweistelligen Prozentbereich geben.