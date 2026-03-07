Deutschsein als Konstrukt Sind Socken in Sandalen schützenswert?
In der Regel hat man eine Vorstellung davon, was deutsch ist. Aber schaut man genauer hin, sind die Beispiel schwammig und fragwürdig.
Würde man alteingesessene Bewohner im Norden oder Süden, auf dem Land oder in einer Großstadt fragen, was „deutsch“ eigentlich bedeutet, so würden sie vermutlich das in den Ring werfen, womit sie groß geworden sind. „Hänschen klein“, Goethe oder Wilhelm Busch, Loriot, Pünktlichkeit und die gute alte deutsche Wertarbeit. Aber schon beim Essen gingen die Meinungen sicher auseinander. Hier Spätzle, dort Matjes, Sauerbraten oder Weißwurst, Grünkohl oder Handkäs mit Musik.