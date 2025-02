Dews Pegahorn ist neu im Club der Spotify-Millionäre: Sein Song „Runnin’“ wurde über drei Millionen Mal gestreamt: Wir haben Stuttgarts Pophoffnung gefragt, wo’s hingeht.

Gunther Reinhardt 12.02.2025 - 09:57 Uhr

Zu einem verhallt kreiselnden Echo-Riff und einem knackigen New-Wave-Beat nimmt Dews Pegahorn Reißaus. Wohin er will und wovor er wegrennt, bleibt in dem Song „Runnin’“ mysteriös: Flieht er vor dem Teufel? Oder ist er selbst ein gefallener Engel, der dem Fegefeuer entkommen will? Möchte er eine toxische Beziehung so schnell wie möglich hinter sich lassen? Oder haut er nur ab, weil er Angst hat, etwas zu verpassen?