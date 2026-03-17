Dezernate neu verteilt Der neue Leonberger OB räumt im Rathaus auf
Tobias Degode will die Kämmerei übernehmen und Cohns „Referat für innovative Mobilität“ angehen. Auch die Dezernate von Josefa von Hohenzollern werden neu sortiert.
Tobias Degode will die Kämmerei übernehmen und Cohns „Referat für innovative Mobilität“ angehen. Auch die Dezernate von Josefa von Hohenzollern werden neu sortiert.
Nachdem die ersten Wallungen um den Führungswechsel im Leonberger Rathaus abgeklungen waren, kniete sich der neue Chef gleich in die Arbeit. Tobias Degode nahm viele Termine wahr und stellte sich bei etlichen Akteuren vor – vom Jugendrat bis zu verschiedenen Vereinen. Doch auch am Schreibtisch ist der Oberbürgermeister nicht untätig gewesen. Einige markante Ergebnisse seiner Überlegungen werden jetzt öffentlich.