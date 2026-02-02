Politische Spannungen, Sicherheitsbedenken und erste Boykottgedanken: Die WM 2026 sorgt bereits jetzt für Diskussionen. Wie reagiert der DFB auf die wachsende Debatte?
02.02.2026 - 14:42 Uhr
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher – und mit ihr wächst die Debatte um ihre Austragung. Politische Spannungen, Sicherheitsfragen und kritische Stimmen aus Sport und Politik werfen die Frage auf, ob ein Turnier in den USA unter den aktuellen Umständen überhaupt tragbar ist. Auch innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes wird intensiv darüber diskutiert, wie mit der Situation umzugehen ist. Nun hat sich der DFB zu einem möglichen Boykott der Fußball-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft geäußert.