Überraschende Aussagen von Julian Nagelsmann: Im Interview über seine Kaderplanungen lobt der Bundestrainer Leon Goretzka. Der spielt beim FC Bayern zuletzt kaum, dürfte beim DFB aber Faktor werden.
02.03.2026 - 01:00 Uhr
Frankfurt/Main - Beim Topspiel der Bayern in Dortmund spielte er nur drei Minuten, bei der Fußball-Weltmeisterschaft könnte Leon Goretzka für Deutschland richtig wichtig werden: Bundestrainer Julian Nagelsmann hat dem 31-Jährigen trotz seines Reservisten-Daseins beim FC Bayern München eine große Kaderrolle in Aussicht gestellt. "Stand jetzt wird Leon Goretzka, trotz weniger Spielzeit bei Bayern, gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali", sagte Nagelsmann im "Kicker"-Interview.