Public Viewing, Pub-Quiz und deutsche Fußball-Ikonen: Mit dem German House of Soccer bringt der DFB WM-Feeling und Fan-Tradition nach New York. Was Besucher im Sommer in Manhattan erwartet.

New York - Im Herzen von New York wird der Deutsche Fußball-Bund während der WM das German House of Soccer (GHOS) als Treffpunkt für Fans, Medien und seine Partner öffnen. In der Event Location "Chelsea Industrial" unweit des Hudson Rivers in Manhattan soll eine Begegnungsstätte entstehen, die deutsche Fußball-Kultur vermittelt, teilte der Verband mit.

"Mit dem German House of Soccer wird erstmals in einem WM-Ausrichterland ein zentraler Ort geschaffen, an dem Menschen aus aller Welt den deutschen Fußball mit seiner einzigartigen Leidenschaft, Begeisterung, seinen Werten und natürlich auch seinen Heldinnen und Helden und großen Erfolgen erleben können", sagte DFB-Generalsekretär Holger Blask.

Eröffnungsparty mit Neuendorf und Völler

Erstmals geöffnet wird das Fußball-Haus, das Parallelen zum von Olympischen Spielen bekannten Deutschen Haus hat, am Tag des WM-Eröffnungsspiels zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika am 11. Juni. Einen Tag später folgt die offizielle Eröffnung mit einem Festakt mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Die deutsche Nationalmannschaft wohnt während der WM allerdings nicht in New York, sondern in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt zum letzten Gruppenspiel gegen Ecuador am 25. Juni ins benachbarte East Rutherford.

Letzter Öffnungstag des GHOS ist unabhängig vom WM-Abschneiden der DFB-Elf der 11. Juli. Acht Tage später wird auf der gegenüberliegenden Seite des Hudson Rivers im Stadion in East Rutherford der nächste Weltmeister gekürt.

Currywurst und Schnitzel

Im German House of Soccer wird es drei zentrale Räume geben. In der Match Day Area gibt es Public Viewing der WM-Spiele und ein Bühnenprogramm von Diskussionsrunden bis Pub-Quiz-Veranstaltungen sowie typisch deutsches Essen wie Currywurst und Schnitzel. Die Soccer Gallery Area soll Einblicke in deutsche Fußball-Kultur und deutsches Fanleben geben. In der Champions Lounge - einem VIP-Bereich - sind unter anderem Netzwerk-Treffen geplant.

"Unser Fußball hat so viel zu bieten – starke Traditionen, klare Identität, aber auch jede Menge Leidenschaft für das Spiel. Genau das wollen wir im German House of Soccer zeigen", sagte Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger, die seit 2024 bei Gotham FC in New Jersey spielt und das Projekt als Botschafterin begleitet.