Public Viewing, Pub-Quiz und deutsche Fußball-Ikonen: Mit dem German House of Soccer bringt der DFB WM-Feeling und Fan-Tradition nach New York. Was Besucher im Sommer in Manhattan erwartet.
29.03.2026 - 17:00 Uhr
New York - Im Herzen von New York wird der Deutsche Fußball-Bund während der WM das German House of Soccer (GHOS) als Treffpunkt für Fans, Medien und seine Partner öffnen. In der Event Location "Chelsea Industrial" unweit des Hudson Rivers in Manhattan soll eine Begegnungsstätte entstehen, die deutsche Fußball-Kultur vermittelt, teilte der Verband mit.