DFB-Elf bei der EM: Ann-Katrin Berger: die dribbelnde Torhüterin

Christian Wück überlegte nicht lange. „Nein“, antwortete der Bundestrainer nach dem Sieg der deutschen Fußballerinnen im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1) in Basel auf die Frage, ob er mit dem riskanten Spiel seiner Torhüterin Ann-Katrin Berger einverstanden sei. Und: Mehr könne er dazu erst mal nicht sagen. Berger war am Dienstagabend mehrmals in Dribblings gegen dänische Spielerinnen gegangen und hatte sie so ins Leere laufen lassen, statt den Ball frühzeitig zu klären. Schon beim EM-Auftaktsieg gegen Polen (2:0) in St. Gallen war das öfters so zu sehen gewesen. Allein: Die riskanten Manöver der technisch versierten Torhüterin gingen stets gut.