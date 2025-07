DFB-Elf bei der EM: Elisa Senß mag es eklig

Ob Andreas Rettig sich schon mal über den Überschwang seiner Nebensitzerin Nia Künzer in den Schweizer EM-Stadien gewundert hat, ist nicht überliefert. Der Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist nah dran am deutschen Frauenteam beim Turnier in der Schweiz und wird auch beim Viertelfinale an diesem Samstag gegen Frankreich in Basel (21 Uhr/ZDF) wieder neben der Sportdirektorin des DFB-Teams Platz nehmen. Gut möglich ist es, dass Künzer auf der Tribüne wieder jubelnd aufspringt, die Faust ballt und Schreie in Richtung Platz loslässt, wenn es sonst keiner tut im ganzen Stadion (auch Nebensitzer Rettig nicht). Denn es hat sich zum bewährten Schauspiel entwickelt, dass die Weltmeisterin von 2003 gewonnene Zweikämpfe von Elisa Senß lauthals abfeiert.