Nach ihrer epischen Willensleistung gegen Frankreich wartet im EM-Halbfinale der Weltmeister Spanien auf die DFB-Frauen.

Marco Seliger 20.07.2025 - 15:37 Uhr

Die Musik klang vertraut. Schon in der Kabine in Basel und auf dem Weg zum Bus dröhnte aus den Boxen, die die deutschen Spielerinnen trugen, Liedgut von Wolfgang Petry und Falco – was sich auf der nächtlichen Rückfahrt nach Zürich im Bus und im Eingangsbereich des Teamhotels so fortsetzte. Petry war im Trainingslager vor der EM zu Besuch gewesen und trällerte mit den Nationalspielerinnen seine Hits. In Wien wiederum war die DFB-Elf vor ein paar Monaten rund um ein Testspiel in einem Falco-Musical. „Ganz oder gar nicht“ (Petry) und „Rock Me Amadeus“ (Falco) stehen seither auf der internen Liste oben. Und wenn nicht in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wann sonst sollte man feiern und lauthals singen, lässt sich nach dem epischen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Frankreich im EM-Viertelfinale von Basel wohl sagen.