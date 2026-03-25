Der Vorverkauf für den WM-Test gegen Ghana in Stuttgart ging schleppend los. Doch jetzt kann sich das Team von Julian Nagelsmann auf eine gute Atmosphäre freuen.
25.03.2026 - 10:23 Uhr
Noch vor wenigen Tagen wurde vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Werbetrommel gerührt: Es gab noch Eintrittskarten für das Länderspiel am Montag (20.45 Uhr/ARD) gegen Ghana in Stuttgart. Etwas schleppend war der Ticketverkauf angelaufen und es drohten kurzzeitig leere Ränge in der MHP-Arena. Doch nun hat sich die Situation verändert und der DFB meldet für Stuttgart: ausverkauft.