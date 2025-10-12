DFB-Elf in der WM-Qualifikation Warum Julian Nagelsmann zum Nörgler wird
Die DFB-Elf ist vor dem WM-Qualifikationsspiel an diesem Montag in Nordirland Tabellenführer in der Gruppe – doch Bundestrainer Julian Nagelsmann ist trotzig unterwegs. Warum?
Irgendwie hatten sie fast alle gestrahlt. Die Zuschauer in Sinsheim, die zufrieden waren ob eines unspektakulären, aber standesgemäßen 4:0-Sieges gegen Luxemburg – es war ja alles schon viel schlimmer, zum Beispiel vor einem Monat bei der 0:2-Blamage von Bratislava gegen die Slowakei. Auch die Männer in den weißen Trikots grinsten zumindest, als sie sich am späten Freitagabend auf ihre Ehrenrunde machten. Manche strahlten hinterher in den Katakomben der Sinsheimer Arena, allen voran Joshua Kimmich, der Wieder-Rechtsverteidiger, Kapitän und Doppeltorschütze der DFB-Elf. Auch im Presseraum der Sinsheimer strahlte es überall – von oben herab, denn die Scheinwerfer gaben grelles Licht.