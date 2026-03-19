Im März stehen die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft an. Wann nominiert Julian Nagelsmann seinen Kader und wo wird die Bekanntgabe übertragen?

Digital Desk: Kai Winderl

Julian Nagelsmann nominiert an diesem Donnerstag seinen Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März). Außerdem soll bei der Kader-Nominierung auch das neue Auswärtstrikot vorgestellt werden, mit dem die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auflaufen wird. Deutschland bekommt es in der WM-Gruppe E mit der Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao zu tun. Hier gibt es alle Infos zur Kader-Bekanntgabe des DFB.

 

Wann und wo nominiert Nagelsmann den DFB-Kader?

Nagelsmann präsentiert seinen Kader für die Test-Länderspiele am Donnerstag um 14.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt/Main. Bereits um 11.00 Uhr ist er zu Gast bei der DFB-Mitarbeiterversammlung - er wird intern sein Aufgebot vorstellen und auf den WM-Sommer in Nordamerika vorausblicken.

Alle Infos zur Kader-Nominierung der deutschen Nationalmannschaft: