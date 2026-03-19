Im März stehen die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft an. Wann nominiert Julian Nagelsmann seinen Kader und wo wird die Bekanntgabe übertragen?
Julian Nagelsmann nominiert an diesem Donnerstag seinen Kader für die Länderspiele in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März). Außerdem soll bei der Kader-Nominierung auch das neue Auswärtstrikot vorgestellt werden, mit dem die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auflaufen wird. Deutschland bekommt es in der WM-Gruppe E mit der Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao zu tun. Hier gibt es alle Infos zur Kader-Bekanntgabe des DFB.