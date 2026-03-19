Nagelsmann präsentiert seinen Kader für die Test-Länderspiele am Donnerstag um 14.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt/Main . Bereits um 11.00 Uhr ist er zu Gast bei der DFB-Mitarbeiterversammlung - er wird intern sein Aufgebot vorstellen und auf den WM-Sommer in Nordamerika vorausblicken.

Alle Infos zur Kader-Nominierung der deutschen Nationalmannschaft:

Veranstaltung : Nominierung des DFB-Kaders

: Nominierung des DFB-Kaders Datum : Donnerstag, 19. März 2026

: Donnerstag, 19. März 2026 Uhrzeit: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Ort: DFB-Campus, Frankfurt

Hier wird die Kader-Nominierung live übertragen

Die Bekanntgabe des DFB-Kader für die beiden Länderspiele im März wird an diesem Donnerstag live im TV übertragen. Der Sender Sky Sport News zeigt die Pressekonferenz, in der das Aufgebot für die WM-Testspiele verkündet wird, ab 13:30 Uhr. Im Livestream wird die Bekanntgabe bei skysport.de und in der Sky-App gezeigt.

Die Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sky Sport News

: Sky Sport News Pay-TV : -

: - Livestream: syksport.de, Sky-App

Diese DFB-Termine stehen im März an

Die Länderspielpause der DFB-Mannschaft findet vom 23. bis 30. März 2026 statt. Nach der Nominierung am 19. März reisen die Spieler am 23. März nach Herzogenaurach, um sich auf die beiden WM-Testspiele vorzubereiten. Am 24. März beginnt der Tag mit einem Training, gefolgt von einer Pressekonferenz um 13:00 Uhr. Am 25. März findet ab 11:00 Uhr ein Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, danach eine weitere Presserunde. Das Abschlusstraining am 26. März startet ebenfalls um 11:00 Uhr, wiederum mit 15 Minuten Medienzugang, bevor der DFB-Tross nach Basel reist.

Am 27. März um 20:45 Uhr steht das erste WM-Testspiel gegen die Schweiz auf dem Programm. Am 28. März erfolgt die Rückreise nach Stuttgart. Ein Training ist am 29. März geplant, gefolgt vom zweiten Testspiel gegen Ghana am 30. März um 20:45 Uhr.

Die Termine der deutschen Nationalmannschaft im März: