Defensive des VfB Stuttgart Fünf neue Trümpfe für die Abwehr

Nach sechs Gegentoren in zwei Ligaspielen steht die VfB-Defensive in der Kritik. Nun kommen wichtige Spieler zurück: Dan-Axel Zagadou ist womöglich am Samstag in Gladbach eine Option, Neuzugang Ameen Al-Dakhil etwas später.