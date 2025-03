Die Heimspielstätte des VfB wird im Juni in jedem Fall Schauplatz eines Länderspiels – unabhängig vom Ausgang des Viertelfinals in der Nations League. Für den Bundesligisten ist das auch finanziell lukrativ.

David Scheu 14.03.2025 - 12:20 Uhr

Noch ist offen, ob Deutschland im Final Four der Nations League vertreten sein wird. Fest steht aber schon länger: Sollte sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den nun anstehenden Viertelfinals gegen Italien am 20. und 23. März durchsetzen, wird die Arena in Stuttgart Schauplatz dieses Finalturniers.