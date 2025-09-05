Dieses Debüt missglückte. Nnamdi Collins ist in seinem ersten Länderspiel nicht der Hoffnungsträger als rechter Verteidiger. Er erhält Zuspruch vom Kapitän und vom Bundestrainer.
05.09.2025 - 07:14 Uhr
Nach seinem missglückten Länderspiel-Debüt erhielt Nnamdi Collins prominenten Zuspruch. Insbesondere Kapitän Joshua Kimmich stellte sich schützend vor den 21 Jahre alten Fußball-Profi von Eintracht Frankfurt, der beim 0:2 gegen die Slowakei als rechter Verteidiger defensiv ein Schwachpunkt war und zur Pause von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgewechselt wurde.