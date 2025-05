Der DFB vergibt die Rechte für den DFB-Pokal für vier Spielzeiten ab 2026/2027 neu. Es werden genauso viele Partien im Free-TV übertragen wie zuletzt.

red/dpa 09.05.2025 - 13:57 Uhr

Spiele des DFB-Pokals der Männer werden auch in den Spielzeiten 2026/2027 bis 2029/2030 vom Pay-TV-Sender Sky und im Free-TV von der ARD übertragen. Für ein zweites Rechtepaket im Free-TV habe der Deutsche Fußball-Bund in Absprache mit seinen Gremien allerdings kein eingegangenes Angebot angenommen, teilte der Verband mit. Neben der ARD überträgt in dieser und auch in der kommenden Saison noch das ZDF Spiele im frei empfangbaren Fernsehen.