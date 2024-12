Leverkusen gewinnt das hitzige Pokal-Spitzenspiel und bleibt im Rennen um die Titelverteidigung. Auch Drittligist Bielefeld und der Vizemeister stehen im Viertelfinale. Bremen muss lange zittern.

dpa 03.12.2024 - 23:06 Uhr

Berlin - Bayer Leverkusen steht nach dem Sieg im Top-Duell bei Bayern München im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Titelverteidiger setzte sich in Überzahl 1:0 (0:0) durch. Nathan Tella entschied die umkämpfte Partie in der 69. Minute per Kopf. Bayern-Torhüter Manuel Neuer hatte zuvor früh nach einer Notbremse die erste Rote Karte seiner Karriere gesehen (17.).