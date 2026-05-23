Am Tag des Pokalsiegs äußert Bayern-Patron Hoeneß «Zweifel» an Max Eberl, dessen Vertrag 2027 endet. Der Sportvorstand reagiert deutlich nach dem Finalsieg gegen Stuttgart.
23.05.2026 - 23:39 Uhr
Berlin - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat irritiert, aber auch mit deutlichen Worten auf die Äußerungen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß an seinem Wirken beim deutschen Fußball-Meister und DFB-Pokalsieger reagiert. "Ich bin bereit, weiterzumachen - wenn man das möchte", sagte der 52 Jahre alte Eberl, dessen Vertrag Mitte 2027 ausläuft. Eine Verlängerung ist offen.