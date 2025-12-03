Zweitligist Bochum spielt gegen Europacup-Teilnehmer Stuttgart nicht schlecht, schwächt sich jedoch selbst. Der VfB kann weiter vom erneuten Pokalfinale in Berlin träumen.
03.12.2025 - 20:04 Uhr
Mit unfreiwilliger Hilfe von Bochums Doppel-Pechvogel Philipp Strompf ist der VfB Stuttgart ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Titelverteidiger gewann das Achtelfinale beim Zweitligisten mit 2:0 (1:0). VfL-Verteidiger Strompf brachte die Schwaben per Eigentor in der zwölften Minute zunächst in Führung und sah dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch noch die Rote Karte.