Im DFB-Pokal sind die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga nun unter sich – und der Videoschiedsrichter ist wieder dabei. Wie es in diesem Wettbewerb weitergeht.
30.10.2025 - 08:03 Uhr
Berlin - Die zweite Runde des DFB-Pokals ist gespielt - und die meisten Favoriten haben sich durchgesetzt. Nur der FC Augsburg mit Ex-Nationalspieler Sandro Wagner als Trainer und der weiter schwächelnde VfL Wolfsburg scheiterten an Zweitligisten. Eine Amateurmannschaft sucht man nach dem Aus des FV Illertissen im Achtelfinale vergebens, auch ein Drittligist ist nicht mehr dabei. Doch was wartet nun auf Rekordsieger FC Bayern, Borussia Dortmund und Titelverteidiger VfB Stuttgart?