St. Pauli wirft als Außenseiter im Pokal-Duell bei Bayer Leverkusen alles rein. Doch ein cleverer Terrier und ein Standard schocken die Kiezkicker. Die Werkself darf weiter vom Titel träumen.
03.02.2026 - 22:51 Uhr
Leverkusen - Bayer Leverkusen ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und gegen den FC St. Pauli in das Halbfinale im DFB-Pokal eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Viertelfinale mit 3:0 (1:0) gegen kämpferische Hamburger durch und darf weiter von einem Titel in dieser Saison träumen.