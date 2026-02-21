Ausgelost werden die Paarungen an diesem Wochenende: Die Halbfinal-Auslosung erfolgt am Sonntag, 22. Februar, ab 17.15 Uhr. Die Ziehung ist eingebettet in die Sendung „Sportstudio live“ im ZDF.

Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt an diesem Tag nicht nur die letzten Entscheidungen der Olympischen Winterspiele samt Abschlussfeier, sondern auch das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg mit Anstoß um 16.20 Uhr. Die Auslosung findet in der Halbzeitpause dieser Partie statt. Olympiasieger Max Langenhan zieht die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale.

Modus: So läuft die Pokalauslosung

Für das Halbfinale gilt ein einfacher Modus: Alle vier Teams kommen in einen Lostopf, Sonderregelungen gibt es nicht. Die Mannschaft, die zuerst gezogen wird, erhält automatisch das Heimrecht. Da kein unterklassiger Klub mehr im Wettbewerb vertreten ist, entfällt eine mögliche Bevorzugung von Amateurteams.

Diese Teams stehen im Halbfinale

Bayer Leverkusen sicherte sich durch ein souveränes 3:0 gegen den FC St. Pauli vorzeitig ihren Platz im Halbfinale

Der Titelverteidiger VfB Stuttgart zog mit einem deutlichen 3:0-Sieg bei Holstein Kiel in die nächste Runde ein

zog mit einem deutlichen 3:0-Sieg bei Holstein Kiel in die nächste Runde ein Der Bundesligist SC Freiburg zitterte sich gegen Hertha BSC ins Halbfinale. Nach einem 1:1 nach 120 Minuten ging es ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Freiburg mit 5:4 durch.

Nach den Toren von Luis Diaz und Harry Kane setzte sich der FC Bayern München gegen Leipzig mit 2:0 im Viertelfinale durch.

Wann wird im Halbfinale gespielt?

Die beiden Halbfinal-Partien sind für den 21. und 22. April 2026 angesetzt. Wann welche Partie exakt angepfiffen wird, legt der DFB im Rahmen der zeitgenauen Ansetzung fest. Sie wird zeitnah nach der Auslosung erfolgen. Das DFB-Pokalfinale findet traditionell im Berliner Olympiastadion statt – in dieser Saison am 23. Mai 2026.

Dieser Sender zeigt das Pokal-Halbfinale

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen auch in dieser Pokalsaison insgesamt 15 Spiele live, darunter beide Halbfinals sowie das Finale. Zusätzlich sind alle 63 Spiele des Wettbewerbs beim Pay-TV-Sender Sky live zu sehen.