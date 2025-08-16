Der 1. FC Heidenheim hat in einem souveränen Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bahlinger SC mit 5:0 (2:0) gewonnen.

Der 1. FC Heidenheim hat nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenerhalt einen souveränen Pflichtspielstart in die neue Saison hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bahlinger SC mit 5:0 (2:0) durch und präsentierte sich eine Woche vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg in ordentlicher Verfassung.

Leo Scienza (10.) und Mathias Honsak (34.) brachten den Favoriten schon in der ersten Halbzeit mit ihren Toren auf Kurs. Nach dem Wechsel verhinderte Torhüter Diant Ramaj mit einem gehaltenen Foulelfmeter von Holger Bux den Anschlusstreffer (57.). Scienza (61.), Mikkel Kaufmann (77.) und Sirlord Conteh (83.) sorgten danach für die Entscheidung.

Rote Karte für Stefan Reisinger

Scienza wäre in der vierten Minute fast ein Traumtor gelungen, aus fast 60 Metern hätte er den weit vor seinem Tor stehenden Keeper Luca Petzold fast überlistet. Eine Minute später hätte Ibrahima Diakite den Außenseiter fast in Führung gebracht. Die Anfangsphase blieb turbulent, Scienza traf dann mit einem schönen Schlenzer zur Führung.

Bahlingen blieb aber unangenehm. Nach einem Zweikampf zwischen Diakite und Gäste-Torhüter Ramaj forderten die Gastgeber vergeblich Elfmeter. Trainer Stefan Reisinger beruhigte sich aber nicht und sah die Rote Karte. Nach einem missglückten Rückpass von Holger Bux erhöhte der spielbestimmende Favorit durch Honsak.

Bahlingen gab sich auch nach dem Wechsel nicht geschlagen, doch Heidenheim machte schlicht weniger Fehler und nutzte seine Chancen besser aus.