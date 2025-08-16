Der 1. FC Heidenheim hat in einem souveränen Auftritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bahlinger SC mit 5:0 (2:0) gewonnen.
16.08.2025 - 17:32 Uhr
Der 1. FC Heidenheim hat nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenerhalt einen souveränen Pflichtspielstart in die neue Saison hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Bahlinger SC mit 5:0 (2:0) durch und präsentierte sich eine Woche vor dem Auftakt in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg in ordentlicher Verfassung.