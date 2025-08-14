Am Wochenende steht die erste Runde des DFB-Pokals an. Wer live im Stadion dabei sein möchte, hat die Chance dazu. Denn es gibt für einige Spiele noch Karten.
14.08.2025 - 13:42 Uhr
Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Die Sommerpause ist endlich zu Ende. Denn an diesem Wochenende beginnt die erste Runde des DFB-Pokals. Gleich acht Teams aus Baden-Württemberg kämpfen um den Einzug in die zweite Runde. Vier davon haben ein Heimspiel: die SG Sonnenhof Großaspach, der Bahlinger SC, der SSV Ulm und der SV Sandhausen.