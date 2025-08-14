Am Wochenende steht die erste Runde des DFB-Pokals an. Wer live im Stadion dabei sein möchte, hat die Chance dazu. Denn es gibt für einige Spiele noch Karten.

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Die Sommerpause ist endlich zu Ende. Denn an diesem Wochenende beginnt die erste Runde des DFB-Pokals. Gleich acht Teams aus Baden-Württemberg kämpfen um den Einzug in die zweite Runde. Vier davon haben ein Heimspiel: die SG Sonnenhof Großaspach, der Bahlinger SC, der SSV Ulm und der SV Sandhausen.

Die Nachfrage nach Tickets ist bei Pokalspielen traditionell groß – besonders bei „David gegen Goliath“-Duellen. So werden etwa bei der Partie des Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach gegen den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen gut 10.000 Besucher erwartet. Dennoch gibt es für drei der vier Pokalspiele im Südwesten noch Restkarten:

Für das Spiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen Bayer Leverkusen, für das Duell des Drittligisten SSV Ulm gegen den Zweitligisten SV Elversberg und für die Partie zwischen dem Regionalligisten SV Sandhausen und dem Bundesligisten RB Leipzig. Nur für das BaWü-Duell zwischen dem Regionalligisten Bahlinger SC und dem Bundesligisten 1. FC Heidenheim sind im Online-Fanshop des Heimvereins (Stand Donnerstag 13.30 Uhr) keine Karten mehr erhältlich.

Das kosten die noch erhältlichen DFB-Pokal-Karten

Für das Pokalspiel in Großaspach (Freitag, 18 Uhr) gibt es noch Karten im Stehblock (15,50 Euro) sowie Sitzplatztickets auf der Gegentribüne (37 Euro). Auch für die Partie Ulm gegen Elversberg (Sonntag, 18 Uhr) sind noch Stehplatz- sowie Sitzplatztickets erhältlich. Kostenpunkt: 15 beziehungsweise 20 Euro. In Sandhausen gibt es für alle Nichtmitglieder nur noch Sitzplatzkarten. Diese kosten je nach Block 20 oder 25 Euro. Anpfiff im Stadion am Hardtwald ist am Samstag, um 15.30 Uhr.

Neben dem 1. FC Heidenheim müssen auch der Karlsruher SC (gegen den Regionalligisten ZFC Meuselwitz), der SC Freiburg (gegen den Regionalligisten Sportfreunde Lotte), die TSG Hoffenheim (gegen den Drittligisten Hansa Rostock) und der VfB Stuttgart in der ersten Runde auswärts ran. Da der VfB am Samstag (20.30 Uhr) im Finale des Supercups gegen den FC Bayern gefordert ist, findet die Erstrundenpartie des amtierenden Pokalsiegers erst am 26. August statt. Gegner ist dann der Zweitligist Eintracht Braunschweig.