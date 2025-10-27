2018 führt Niko Kovac Eintracht Frankfurt zum Pokalsieg. Nun will er seinen Herzensverein mit Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb kegeln.
27.10.2025 - 12:51 Uhr
Frankfurt/Main - Gastgeschenke will Niko Kovac bei der Rückkehr zu seiner großen Fußball-Liebe Eintracht Frankfurt nicht verteilen. "Ich bin Mitglied auf Lebenszeit. Von daher freue ich mich, nach Frankfurt zu kommen. Das ist meine fußballerische Heimat. Aber ich bin natürlich Trainer von Borussia Dortmund und möchte das Spiel gegen meine alte Liebe gewinnen", verkündete der BVB-Trainer vor dem Zweitrunden-Kracher im DFB-Pokal.