Schwerer als erwartet: Bayer Leverkusen kommt im Pokal eine Runde weiter, hat mit einem Viertligisten allerdings erhebliche Probleme.

red/dpa 28.08.2024 - 20:03 Uhr

Mit harter Kost in die Titelverteidigung: Bayer Leverkusen ist äußerst mühevoll in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann bei Viertligist FC Carl Zeiss Jena 1:0 (0:0), blieb dabei über weite Strecken aber wenig meisterlich. Vor 15.000 Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld traf Jonas Hofmann (52. Minute) für den Double-Sieger der vergangenen Saison. Die Auslosung zur zweiten Runde findet am Sonntag (17.10 Uhr/ZDF) im Dortmunder Fußballmuseum statt.