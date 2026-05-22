Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart offenbar auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Das hat auch mit der WM zu tun.

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart offenbar auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Beim Kapitän bestehe nach seinen erneuten muskulären Problemen in der Wade ein Restrisiko, das er mit Blick auf die WM im Sommer nicht eingehen wolle, meldet Sky. Neuer wird demnach im Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) wie gewohnt von Jonas Urbig ersetzt.

Neuer war nach seinem Rücktritt nach der Heim-EM 2024 am Donnerstag erstmals wieder von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert und ins Aufgebot für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) berufen worden. Das DFB-Team startet bereits am Mittwoch in Herzogenaurach die Vorbereitung auf das Turnier, Neuer ist von Nagelsmann als Nummer 1 eingeplant.

Verletzung am letzten Spieltag

Der 40-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt. Neuer war in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen.

Für Urbig wird es in Berlin das 20. Pflichtspiel für die Bayern in dieser Saison, das dritte im Pokal. Bislang musste der 22-Jährige 21-mal hinter sich greifen.