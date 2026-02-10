Das Viertelfinalspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig wird von einem Streik im Nahverkehr beeinträchtigt. Das gilt nicht nur für die Zuschauer. Auch die Teams müssen ihren Zeitplan anpassen.
10.02.2026 - 10:53 Uhr
München - Auch Vincent Kompany reagiert auf den Streik im öffentlichen Nahverkehr. Der Trainer des FC Bayern kündigte für das Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen RB Leipzig an, dass sich der Mannschaftsbus früher auf den Weg in die Münchner Allianz Arena machen werde.