Das Viertelfinale im DFB-Pokal 2025/26 steht an. Nicht alle Spiele werden kostenlos in der ARD oder im ZDF übertragen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Kai Winderl 04.02.2026 - 15:26 Uhr

Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde! Nur noch drei Siege trennen die verbleibenden acht Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken. Und ein gutes Abschneiden im Pokal lohnt sich! In dieser Pokalsaison werden bis zu 75 Millionen Euro an die Vereine ausgeschüttet. Fans können wie immer hautnah auch vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Drei Viertelfinal-Spiele können kostenlos bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF verfolgt werden.