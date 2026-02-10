Das Viertelfinale im DFB-Pokal 2025/26 steht an. Nicht alle Spiele werden kostenlos in der ARD oder im ZDF übertragen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Digital Desk: Kai Winderl

Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde! Nur noch drei Siege trennen die verbleibenden Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken. Fans können wie immer hautnah auch vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Drei Viertelfinal-Spiele werden kostenlos von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen.

 

DFB-Pokal: Diese Spiele zeigen ARD und ZDF kostenlos

Am Dienstag, dem 10. Februar, um 20:45 Uhr will Zweitligist Hertha BSC zu Hause den SC Freiburg rauswerfen. Diese Partie können Fans am Fernseher nur beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Der Kracher tags darauf am 11. Februar um 20:45 Uhr zwischen Rekordsieger FC Bayern München und RB Leipzig wird in der ARD und bei Sky zu sehen sein. Die beiden Pokalspiele in der Vorwoche liefen jeweils auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Die Übertragung der Viertelfinal-Spiele im Überblick: