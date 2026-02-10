Das Viertelfinale im DFB-Pokal 2025/26 steht an. Nicht alle Spiele werden kostenlos in der ARD oder im ZDF übertragen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Kai Winderl 10.02.2026 - 12:43 Uhr

Der DFB-Pokal geht in die nächste Runde! Nur noch drei Siege trennen die verbleibenden Mannschaften davon, beim Finale am 23. Mai im Olympiastadion den Pokal in den Berliner Nachthimmel zu recken. Fans können wie immer hautnah auch vor den heimischen Bildschirmen dabei sein. Drei Viertelfinal-Spiele werden kostenlos von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen.